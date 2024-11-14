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4 çocuğa umut olan Galatasaraylı Yiğit Kurt, Bodrum'da defnedildi

4 çocuğa umut olan Galatasaraylı Yiğit Kurt, Bodrum'da defnedildi Tottenham maçına gelmek için Bodrum'dan yola çıkan 9 yaşındaki Yiğit Kurt, trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Kurt'u futbol dünyasının önemli isimleri de son yolculuğunda yalnız bırakmadı.