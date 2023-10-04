4 EKİM 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

ensonhaber.com

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

13:00 Pohang - Wuhan Three Towns AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2

15:00 Leipzig - Manchester City UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

15:00 Zhejiang Professional - Melbourne City AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor HD

15:00 Kitchee - Lion City AFC Şampiyonlar Ligi D Smart GO

15:00 Bangkok - Jeonbuk AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2

17:00 Porto - Barcelona UEFA Gençlik Ligi TV 8 Buçuk UEFA.tv Exxen

19:15 St. Etienne - Dunkerque HB Fransa Ligue 2 Bein Sports 4

19:45 Atletico Madrid - Feyenoord UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen TV

19:45 Antwerp - Shakhtar Donetsk UEFA Şampiyonlar Ligi TV 8 Buçuk Exxen

22:00 Celtic - Lazio UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

22:00 B.Dortmund - Milan UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

22:00 Newcastle - PSG UEFA Şampiyonlar Ligi TV 8 Buçuk Exxen

22:00 Leipzig - Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

22:00 Crvena Zvezda - Young Boys UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

22:00 Porto - Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen