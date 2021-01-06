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    4 gol atan Larin gol krallığında zirveye oturdu

    4 gol atan Larin gol krallığında zirveye oturdu

    Beşiktaş sahasında oynadığı Rizespor maçını 6-0 gibi bir skorla kazanırken Kanadalı oyuncu Cyle Larin bu maçta 4 gol atıp Ali Gültiken'den sonra bir maçta 4 gol atma başarısını göstermiş oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2021 - 21:05
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 21:19
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    Süper Lig',in 17. haftasında Beşiktaş, Rizespor'u tarihi bir farkla yenerken atılan 6 golün 4'ünü kaydeden Larin ise taraftarların gözünün pasını sildi.

    ALİ GÜLTİKEN'İN REKORUNU KIRDI

    Cyle Larin bu performansıyla 32 yıl sonra Ali Gültiken'in ardından Beşiktaş formasıyla bir maçta 4 gol atan ilk Beşiktaşlı futbolcu oldu. Kanadalı futbolcu, Ajdin Hasic'in golünde de asist yapan isim olmayı başardı.

    4 gol atan Larin gol krallığında zirveye oturdu #1

    GOL KRALLIĞINDA ZİRVEYE YERLEŞTİ

    Sezon başında gönderilmesi planlanan ancak uygun bir takım bulamadığı için takımda kalmasına karar verilen Cyle Larin attığı 5 golün ardından toplamda 10 golle Beşiktaş'ın bu sezon en çok gol atan futbolcusu oldu.

    Kanadalı golcü 10 golle Süper Lig'de gol krallığı yarışında da zirveye oturdu.

    4 gol atan Larin gol krallığında zirveye oturdu #2

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