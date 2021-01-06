4 gol atan Larin gol krallığında zirveye oturdu

Beşiktaş sahasında oynadığı Rizespor maçını 6-0 gibi bir skorla kazanırken Kanadalı oyuncu Cyle Larin bu maçta 4 gol atıp Ali Gültiken'den sonra bir maçta 4 gol atma başarısını göstermiş oldu.

Süper Lig',in 17. haftasında Beşiktaş, Rizespor'u tarihi bir farkla yenerken atılan 6 golün 4'ünü kaydeden Larin ise taraftarların gözünün pasını sildi.

ALİ GÜLTİKEN'İN REKORUNU KIRDI

Cyle Larin bu performansıyla 32 yıl sonra Ali Gültiken'in ardından Beşiktaş formasıyla bir maçta 4 gol atan ilk Beşiktaşlı futbolcu oldu. Kanadalı futbolcu, Ajdin Hasic'in golünde de asist yapan isim olmayı başardı.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEYE YERLEŞTİ

Sezon başında gönderilmesi planlanan ancak uygun bir takım bulamadığı için takımda kalmasına karar verilen Cyle Larin attığı 5 golün ardından toplamda 10 golle Beşiktaş'ın bu sezon en çok gol atan futbolcusu oldu.

Kanadalı golcü 10 golle Süper Lig'de gol krallığı yarışında da zirveye oturdu.