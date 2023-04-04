4 NİSAN 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

4 Nisan 2023 hangi maçlar var?

19:00 Napredak - MladostSırbistan Süper LigiBilyoner TV

19:00 Frankfurt - Union Berlin Almanya Kupasi DFB Pokal Çeyrek Final Bilyoner TVVOLE Youtube

20:00 Helsingborg - Östers İsveç Superettan Bilyoner TV

20:30 Ankaragücü - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupasi ZTK Çeyrek Final A Spor

21:45 Bournemouth - Brighton İngiltere Premier Lig Bein Sports 4

21:45 Leeds United - Nottingham Forest İngiltere Premier Lig beIN Sports Tod TV

21:45 Leicester City - Aston Villa İngiltere Premier Lig Bein Sports 5

21:45 Raith - Hamilton İskoçya Championship Bilyoner TV

21:45 Bayern Münih - Freiburg Almanya Kupasi DFB Pokal Çeyrek Final Bilyoner TVVOLE Youtube

22:00 Chelsea - Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

22:00 Athletic Bilbao - Osasuna İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yarı Final Bilyoner TV Tivibu Spor 1

22:00 Juventus - Inter İtalya Kupasi Yarı Final TRT Spor CBC Sport Bilyoner TV

22:00 Al Fayhaa - Al Hilal Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

22:00 Al Adalh - Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig Tvnet