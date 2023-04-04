4 NİSAN 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.
Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
4 Nisan 2023 hangi maçlar var?
19:00 Napredak - MladostSırbistan Süper LigiBilyoner TV
19:00 Frankfurt - Union Berlin Almanya Kupasi DFB Pokal Çeyrek Final Bilyoner TVVOLE Youtube
20:00 Helsingborg - Östers İsveç Superettan Bilyoner TV
20:30 Ankaragücü - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupasi ZTK Çeyrek Final A Spor
21:45 Bournemouth - Brighton İngiltere Premier Lig Bein Sports 4
21:45 Leeds United - Nottingham Forest İngiltere Premier Lig beIN Sports Tod TV
21:45 Leicester City - Aston Villa İngiltere Premier Lig Bein Sports 5
21:45 Raith - Hamilton İskoçya Championship Bilyoner TV
21:45 Bayern Münih - Freiburg Almanya Kupasi DFB Pokal Çeyrek Final Bilyoner TVVOLE Youtube
22:00 Chelsea - Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
22:00 Athletic Bilbao - Osasuna İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yarı Final Bilyoner TV Tivibu Spor 1
22:00 Juventus - Inter İtalya Kupasi Yarı Final TRT Spor CBC Sport Bilyoner TV
22:00 Al Fayhaa - Al Hilal Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus
22:00 Al Adalh - Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig Tvnet