40 yaşındaki Cristiano Ronaldo hat-trick yaptı

Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ın Rio Ave'yle oynadığı hazırlık karşılaşmasında hat-trick yaparak maçın yıldızı oldu.

Yayınlama Tarihi: 08.08.2025 10:04
40 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo gol atmaya devam ediyor...

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın fdün akşam Portekiz ekibi Rio Ave'yle bir hazırlık maçı yaptı.

Portekizli dünyaca ünlü yıldız karşılaşmaya damgasını vuran isim oldu.

DURMUYOR, ATIYOR...

Ronaldo, 44. dakikada takımının ikinci golünü kaydetti.

Portekizli yıldız daha sonra ise 63 ve 68. dakikalarda yine skor tabelasını değiştirdi.

Böylece Ronaldo, Rio Ave karşısında hat-trick yapmış oldu.

HAT-TRICK YAPTI 

Al Nassr ise sahadan 4-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Karşılaşma sonrası Ronaldo, 40 yaşına gelmesine rağmen oynadığı futbolla alkış aldı.

