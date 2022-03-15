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    Rıdvan Dilmen'den Batshuayi'ye övgü

    Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ta son dönemde yedek kalan Michy Batshuayi'yi sarı-lacivertlilerin transfer etmesi gerektiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 17:54
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    Rıdvan Dilmen'den Batshuayi'ye övgü

    Twitter hesabında takipçilerinden gelen soruları cevaplayan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'ye golcü önerisinde bulundu.

    Dilmen, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi için, "Batshuayi nasıl oynayamaz anlamıyorum. Bana göre ligin üstünde seviyesi olan santrfor Batshuayi'nin oynatılmaması garip." diyerek oyuncunun ilk 11'de çıkması gerektiğini söyledi.

    Rıdvan Dilmen den Batshuayi ye övgü #1

    "HİÇ DÜŞÜNMEDEN ALIRIM"

    Öte yandan Fenerbahçe'ye de mesaj gönderen deneyimli spor yorumcusu, "Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam, imkan olsa Batshuayi'yi hiç düşünmeden alırım. Beşiktaşlı dostlarımız yanlış anlamasın fikrimi söylüyorum." şeklinde görüş bildirdi.

    Batshuayi'nin ligin üzerinde bir golcü olduğu yorumunu yapan Rıdvan Dilmen, sosyal medyada olumlu olumsuz birçok tepki aldı.

    Rıdvan Dilmen den Batshuayi ye övgü #2


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