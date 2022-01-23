Galatasaray-Trabzonspor - CANLI SKOR

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor'u ağırlıyor.

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44' Anthony Nwakaeme, uzun bir topla Visca'yı savunma arkasına kaçırmak istedi ancak kaleci Fatih çıktı ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

39' Sağ kanattan topu alan Emre Kılnç yanındaki Alexandru Cicaldau'yu düşündü, o bekletmeden ceza yayı üzerindeki Berkan'ı düşündü, Berkan'ın vuruşu savunmaya çarpıp kaleye yöneldi ancak Uğurcan gole izin vermedi, korner.

36' Sağ kanatta Visca ile verkaç yapan Bruno Peres topu ceza yayı üzerindeki Anthony Nwakaeme'ye verdi, onun vuruşu üstten auta gitti.

34' Rakip yarı alanın ortalarında Bakasetas, Taylan'ı düşürdü, faul.

31' Gol… Galatasaray 1-0 Trabzonspor (Cicaldau) (P)

25' Trabzonspor'da Edin Visca sağ kanattan topu içeriye göndermek istedi ancak savunmada Ömer araya girdi.

20' İlk 20 dakikada Galatasaray'ın çektiği 6 şuta Trabzonspor 1 şutla karşılık verdi.

19' Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Ömer Bayram arka direğe doğru ortaladı ancak savunma topu uzaklaştırdı, dönen topu Emre gelişine vurdu yine savunmayı geçemedi.

15' Galatasaray'da Emre Kılınç, ceza sahası içinde yerde kaldı, Galatasaray bu pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

8' Sağ kanattan Sacha Boey topu ceza sahası içindeki Halil'e gönderdi, Halil sıyrılmak istedi ancak topu kaybetti.

6' Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Bakasetas sağ çaprazdan içeriye yerden çevirdi ancak kimse topa dokunamadı, aut.

4' Sağ kanattan Cicaldau'nun kullandığı köşe vuruşuna kimse dokunamadı ve savunma uzaklaştırdı.

3' Galatasaray'da Kerem, sağ kanatta hareketlenen Emre'ye gönderdi, Emre çizgiye inip ortayı yaptı ancak savunma topu kornere çeldi.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Galatasaray, lider Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.

Galatasaray Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Müsabakanın yardımcı hakemliklerini Bahattin Duran ile Tarık Ongun, dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak üstlendi.

Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Fatih Öztürk; Boey, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram; Taylan, Berkan; Emre Kılınç, Cicaldau, Kerem; Halil

Trabzonspor: Uğurcan; Peres, Denswil, Vitor Hugo, Puchacz; Dorukhan, Berat Özdemir; Visca, Bakasetas, Nwakaeme; Cornelius