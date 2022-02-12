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Galatasaray - Kayserispor maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u ağırlıyor.
- Haber Merkezi
- 12.02.2022 - 17:49
- Güncelleme : 12.02.2022 - 18:02
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.
Galatasaray Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Sarper Barış Saka'nın yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Gomis
Kayserispor: Bilal, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Attamah, İbrahim, Cardoso, Emrah, Bertolacci, Mustafa