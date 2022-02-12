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    Galatasaray - Kayserispor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u ağırlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.02.2022 - 17:49
    • Güncelleme : 12.02.2022 - 18:02
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    Galatasaray - Kayserispor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.

    Galatasaray Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Sarper Barış Saka'nın yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.

    İLK 11'LER

    Galatasaray: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Gomis

    Kayserispor: Bilal, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Attamah, İbrahim, Cardoso, Emrah, Bertolacci, Mustafa


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