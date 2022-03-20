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    Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı

    Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı

    Süper Lig'de 30. hafta sonuçlandı. Alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü haberimizde...
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2022 - 21:33
    • Güncelleme : 20.03.2022 - 21:34
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    Süper Lig'de 30. hafta maçları bugün oynanan Fenerbahçe - Konyaspor mücadelesiyle sona erdi.

    Birbirinden çekişmeli maçların oynandığı haftada Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş puan kaybederken Fenerbahçe haftanın kazananı olarak dikkat çekti.

    HAFTANIN SONUÇLARI

    Süper Lig de puan durumu ve haftanın programı #1

    PUAN DURUMU

    Süper Lig de puan durumu ve haftanın programı #2

    31. HAFTANIN MAÇLARI

    Milli aranın ardındn 31. hafta maçları nisan ayında devam edecek.

    Süper Lig de puan durumu ve haftanın programı #3


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