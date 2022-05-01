Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'leri..

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda futbol heyecanı, 35. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Ligde 47 puanla 12. sırada yer alan Galatasaray, 35. hafta maçında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

İç sahada son 4 maçını kazanan sarı kırmızılılar, Sivasspor'u da yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Cimbom, taraftarlarını bayrama moralli uğurlamayı hedefliyor.

45 puanla 13. sırada yer alan Sivasspor ise Galatasaray'ı taraftarı önünde mağlup edip 3 puanı hanesine yazdırmanın peşinde.

Futbolseverler ise Galatasaray - Sivasspor maçının tarih ve saat bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

Peki Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray - Sivasspor maçı muhtemel 11'leri...

Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Sivasspor maçı, 1 Mayıs 2022 Pazar günü saat 20.30'da başlayacak ve Nef Stadı'nda oynanacak.

Hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği müsabaka, BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu zorlu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 47 puan elde etti.

Demir Grup Sivasspor ise 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda 45 puan topladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Sivasspor, 1-0 kazanmıştı.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Pulgar, Berkan, Babel, Kerem, Mohamed

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan Arslan, Ulvestad, Fajr, Gradel, Erdoğan, Yatabare