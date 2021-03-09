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Neymar, Barcelona maçında yok
PSG'de sakatlığı bulunan Neymar, yarın Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek.
- Haber Merkezi
- 09.03.2021 - 15:21
Devler Ligi'nde çeyrek finali hedefleyen Fransız ekibi PSG'de Neymar üzüntüsü yaşanıyor.
Fransız ekibinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun yarınki maçta forma giyemeyeceği duyuruldu.
Neymar'ın yanı sıra, tedavisi süren Juan Bernat ile karantinada olan Moise Kean yarınki mücadelede görev alamayacak.
İLK MAÇTA DA YOKTU
Neymar, deplasmanda 4-1 kazandıkları ilk maçta da eski takımı Barcelona'ya karşı oynayamamıştı.