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    Trabzon basınından derbi manşetleri

    Trabzon basınından derbi manşetleri

    Trabzon'da yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenerek liderliğini sürdüren Trabzonspor'a övgülerde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2021 - 11:19
    • Güncelleme : 07.11.2021 - 11:38
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    Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

    İstanbul'da alınan bu görkemli galibiyet yerel basında da coşkuyla karşılandı.

    "SİZİNLE ARAMIZDA KOCAMAN BİR FARK VAR"

    Karadeniz'de Son Nokta gazetesi, birinci sayfasında, farklı bir tasarım ile okuyucularına galibiyet sevincini aktardı. Üç farklı otomobilin yer aldığı haberde, "Trabzon gaza bastı", "Rakiplerini toza dumana kattı" ve "Sizinle aramızda kocaman bir fark var" başlıklarına yer verildi.

    Trabzon basınından derbi manşetleri #1

    "ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYORUZ"

    Karadeniz gazetesi, ilk sayfasında "Kartal avcısı fırtına", arka sayfasında "Her zaman her yerde son sözü biz söyleriz." ifadelerini kullandı.

    Karadeniz'den Günebakış gazetesi, ilk ve arka sayfasındaki haberde, futbolcuların gol sevinçleri fotoğraflarıyla "Şampiyonluğa koşuyoruz" başlığını kullanırken, "Trabzonspor sahasında yenilgisi olmayan Beşiktaş karşısında müthiş bir futbol ortaya koydu." değerlendirmelerine yer verdi.

    Trabzon basınından derbi manşetleri #2

     

    "FIRTINA, KASIRGAYA DÖNDÜ"

    Taka gazetesi ise birinci sayfasında "Fırtına İstanbul'da kasırgaya döndü, Vodafone Park'ı da yıktı geçti" başlığını kullandı. Arka sayfasında "Alemin kralı şampiyonluğa koşuyor" ve "Beşiktaş'ı Vodafone Park'ta Abdülkadir Ömür ve Cornelius'un golleriyle deviren Trabzonspor farkı 10'a çıkardı" başlıklarına yer verdi.

    Trabzon basınından derbi manşetleri #3

    "SON KURBAN BEŞİKTAŞ"

    Kuzey Ekspres gazetesi de ilk sayfasındaki haberde "Son kurban Beşiktaş" başlığını kullanırken, arka sayfasında "Son şampiyon Beşiktaş'ı dize getiren fırtınadan taraftara sevgilerle" ve "Çakırkeyif" ifadelerini kullandı.

    Trabzon basınından derbi manşetleri #4

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