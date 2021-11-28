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    Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2021 - 17:40
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    Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

    Yeni Malatya Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Yeni Malatyaspor:

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Barış, Emre, Babel, Diagne

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