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Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor.
- Haber Merkezi
- 28.11.2021 - 17:40
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
Yeni Malatya Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor:
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Barış, Emre, Babel, Diagne