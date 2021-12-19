Euro
18.5312
4.06%
Dolar
16.5125
5.31%
Altın
953.28
5.08%
Borsa
2.084
-8.52%
Bitcoin
792.500
1.81%
BTXN Coin
42.20
7.84%
6ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 6 C
    Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 17. haftasında zirve yarışından kopmamak isteyen Fenerbahçe ve Beşiktaş dev derbide mücadele edecek.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2021 - 17:50
    • Güncelleme : 19.12.2021 - 17:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

    Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Derbiyi beIN Sports 1 naklen ekranlara getirecek.

    Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Hakan Ceylan olarak açıklandı.

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Berke, Serdar, Kim Min-Jae, Szalai, Osayi, Zajc, Crespo, Novak, Valencia, Mesut, Rossi

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Can, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir