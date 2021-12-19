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Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 17. haftasında zirve yarışından kopmamak isteyen Fenerbahçe ve Beşiktaş dev derbide mücadele edecek.
- Haber Merkezi
- 19.12.2021 - 17:50
- Güncelleme : 19.12.2021 - 17:52
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Derbiyi beIN Sports 1 naklen ekranlara getirecek.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Hakan Ceylan olarak açıklandı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Berke, Serdar, Kim Min-Jae, Szalai, Osayi, Zajc, Crespo, Novak, Valencia, Mesut, Rossi
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Can, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi