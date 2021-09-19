Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü

Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü

Süper Lig'in 5. haftası Başakşehir-Fenerbahçe maçıyla sona erdi.

Süper Lig'in 5. haftası birbirinden heyecanlı maçlara sahne oldu. Beşiktaş, Antalya'da geriye düştüğü maçı kazanırken, Galatasaray kendi evinde Alanyaspor'a tek golle mağlup oldu.

Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı Bakasetas'ın tek golüyle yenerken, Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanından 2-0 mağlup ayrıldı.

Bu skorların ardından Süper Lig'de puan durumu son halini aldı ve Beşiktaş liderliğini sürdürdü.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

GELECEK HAFTANIN FİKSTÜRÜ