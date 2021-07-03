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    Beşiktaş Atiba ile anlaştı

    Beşiktaş, Atiba ile 1 yıllık anlaşma sağladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2021 - 10:48
    • Güncelleme : 03.07.2021 - 11:08
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    Beşiktaş Atiba ile anlaştı

    5 Temmuz'da topbaşı yapacak Beşiktaş 'ta iç transferde hareketli günler yaşanıyor.

    1 YILLIK ANLAŞMA

    beIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş, Kanadalı deneyimli futbolcusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

    Taraflar arasında yapılan ilk görüşmede Atiba bir yıl için 750 bin euro isterken, Beşiktaş 550 bin euro önermişti.

    Yönetim, futbolu bıraktıktan sonra teknik ekibe girmek isterse deneyimli isme kolaylık sağlayacak.

    Beşiktaş Atiba ile anlaştı #1

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