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    Galatasaray-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2021 - 08:41
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    Galatasaray-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak.

    Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Galatasaray - Alanyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Galatasaray'ın geride kalan 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberliği, Akdeniz temsilcisinin ise ikişer galibiyet ve yenilgisine karşılık 6 puanla bulunuyor.

    MUHTEMEL 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

    Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Emre Akbaba, Candeias, Davidson, Diedhiou

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