Euro
8.6061
-0.71%
Dolar
7.1534
-0.68%
Altın
421.79
-0.8%
Borsa
1.534
1.46%
Bitcoin
258.849
3.09%
EXEN Coin
17.00
-1.56%
9ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 9 C
    Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı

    Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı

    Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe haftayı 3 puanla kapatırken Beşiktaş, Antalya'da 2 puan bıraktı. İşte gelecek haftanın programı ve puan durumu...
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2021 - 21:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarını oynadı.

    Fenerbahçe zorlu Hatay deplasmanında 2-1'lik skorla 3 puanı alırken Galatasaray da 3-0'lık Başakşehir galibiyetiyle derbi öncesi haftayı kayıpsız kapattı.

    Rakiplerinin kazandığı haftada Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanında 1-1'lik sonuçla 1 puana razı oldu.

    HAFTANIN SONUÇLARI

    Süper Lig de puan durumu ve haftanın programı #1

    KALAN MAÇLAR

    Süper Lig de puan durumu ve haftanın programı #2

    PUAN DURUMU

    Süper Lig de puan durumu ve haftanın programı #3

    GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

    Süper Lig de puan durumu ve haftanın programı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir