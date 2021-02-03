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Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı
Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe haftayı 3 puanla kapatırken Beşiktaş, Antalya'da 2 puan bıraktı. İşte gelecek haftanın programı ve puan durumu...
- Haber Merkezi
- 03.02.2021 - 21:14
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarını oynadı.
Fenerbahçe zorlu Hatay deplasmanında 2-1'lik skorla 3 puanı alırken Galatasaray da 3-0'lık Başakşehir galibiyetiyle derbi öncesi haftayı kayıpsız kapattı.
Rakiplerinin kazandığı haftada Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanında 1-1'lik sonuçla 1 puana razı oldu.
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