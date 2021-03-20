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    Trabzonspor-Ankaragücü maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2021 - 09:28
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    Trabzonspor-Ankaragücü maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, Ankaragücü'nü ağırlayacak.

    Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek. Trabzonspor-Ankaragücü maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin, Hugo, Edgar İe, Marlon, Berat Özdemir, Flavio, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban ve Djaniny

    Ankaragücü: Friedrich, Atakan, Sarlija, Kulusic, Atila, Voca, Geraldo, İbrahim, Endri, Lobzhanidze, Börven

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