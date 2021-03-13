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    Radamel Falcao gollerle döndü

    Radamel Falcao gollerle döndü

    Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Kayserispor maçında attığı golle bu sezonki 9. golünü kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2021 - 21:13
    • Güncelleme : 13.03.2021 - 21:22
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    Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao uzun süren sakatlığın ardından iyi formuyla dönmeyi başardı.

    FALCAO, SAMATTA'YI İKİYE KATLADI

    Geçtiğimiz hafta Sivasspor maçında 2 gol atan Falcao, Kayserispor maçında da 1 gol atarak bu sezon çıktığı 12. maçında 8. golünü attı.

    Kolombiyalı futbolcu attığı gollerle Fenerbahçeli Samatta'nın 21 maçta attığı gol sayısını (4) ikiye katlamış oldu.

    Radamel Falcao gollerle döndü #1

    Radamel Falcao gollerle döndü #2

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