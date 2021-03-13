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Radamel Falcao gollerle döndü
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Kayserispor maçında attığı golle bu sezonki 9. golünü kaydetti.
- Haber Merkezi
- 13.03.2021 - 21:13
- Güncelleme : 13.03.2021 - 21:22
Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao uzun süren sakatlığın ardından iyi formuyla dönmeyi başardı.
FALCAO, SAMATTA'YI İKİYE KATLADI
Geçtiğimiz hafta Sivasspor maçında 2 gol atan Falcao, Kayserispor maçında da 1 gol atarak bu sezon çıktığı 12. maçında 8. golünü attı.
Kolombiyalı futbolcu attığı gollerle Fenerbahçeli Samatta'nın 21 maçta attığı gol sayısını (4) ikiye katlamış oldu.