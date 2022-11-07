Fenerbahçe - Sivasspor - CANLI SKOR

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u ağırlıyor.

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İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 0-0 Sivasspor

45' Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

45' İrfan Can'ın ceza sahasına doldurduğu top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

45' Sağda Erdoğan Yeşilyurt, topu soluna çekip uzak direğe doğru vuruşunu yaptı. Top farklı şekilde auta gitti.

43' Hızlı gelişen Sivasspor atağında Mustapha Yatabare, kale önünde vuruşunu yapmak istedi ama savunma araya girdi. Hakem son temas Mustapha Yatabare'den dedi, aut.

41' Erdoğan'ın kullandığı uzun taç atışını savunma karşıladı. Dönen topa Kader Keita gelişine vurdu ama top kaleci Altay'ın kucağında kaldı.

40' Fenerbahçe'de Emre Mor, rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

39' İrfan Can'ın ceza sahasına gönderdiği serbest vuruşu Valencia kafayla kaleye gönderdi ama top yandan auta gitti.

35' Kader Keita, orta alanda Valencia'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

34' Max-Alain Gradel soldan son çizgiye inip vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpıp kornere gitti.

30' Emre Mor soldan son çizgiye inip ortasını yaptı. Savunma araya girdi. Emre penaltı beklese de hakem aut dedi.

28' Sivasspor yine etkili geldi. Savunma arkasına atılan topa Mustapha Yatabare hareketlendi ama Altay tehlikeyi sezdi ve çıkıp topu aldı.

27' Savunma arkasına atılan topu Mustapha Yatabare kontrol etti. Karşı karşıya pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşu kaleci Altay kurtardı.

25' Crespo, orta alanda Kader Keita'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

21' İrfan Can'ın kullandığı serbest vuruş üstten auta gitti.

20' Erdoğan Yeşilyurt, Ezgjan Alioski'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

19' Ferdi'nin sağdan ceza sahası dışına çevirdiği topa Serdar Aziz vurdu top üstten auta gitti. Hakem daha önce Erdoğan Yeşilyurt'un Ezgjan Alioski'ye faul yaptığını tespit etti. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

13' Serdar Aziz uzun topla Valencia'yı topla buluşturmak istedi ama bu top Ali Şaşal'da kaldı.

11' Valencia'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Emre Mor, kaleciden sıyrılıp vuruşunu yaptı ama top yandan auta gitti.

10' Valencia'nın kullandığı serbest vuruş üstten farklı şekilde auta gitti.

7' Fenerbahçe'de Ferdi, savunma arkasına sarkan Valencia'yı düşündü ama top hızlı.

5' Ali Şaşal'ın tedavisi tamamlandı ve oyun yeniden hareketlendi.

4' Sivasspor'da Ali Şaşal Vural bir sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

4' İrfan Can'ın ön direğe gönderdiği topa Valencia kafayı vurdu. Top yandan auta gitti.

3' İrfan Can'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşu kaleci Ali Şaşal kurtardı, korner.

2' Ferdi'nin sağdan ceza sahasına yaptığı ortaya Crespo kafayı vurdu. Top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'u konuk ediyor.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Hüseyin Göçek yönetiyor.

Fenerbahçe-Sivasspor maçını beIN Sports canlı yayınlıyor.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Valencia, Batshuayi

Sivasspor: Ali, Caner, Appindangoye, Robin, Ziya, Ulvestad, Keita, Saba, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare