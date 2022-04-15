Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilet fiyatları...

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33. haftası, yine nefes kesen karşılaşmalara sahne olacak.

Ligde 41 puanla 14. sırada yer alan Galatasaray, 33. haftanın kapanış maçında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

20 puanla son sırada yer alan Yeni Malatyaspor'un ligin bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Sezonu olabilecek en iyi yerde bitirmeyi hedefleyen sarı kırmızılı ekip, küme düşmesi kesinleşen rakibine karşı mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.

Futbolseverler, Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının tarih ve saat bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

Takımını sahada desteklemek isteyenler ise Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının bilet fiyatlarını sorguluyor.

Peki Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı bilet fiyatları ne kadar? İşte GS - Yeni Malatyaspor karşılaşmasının detayları...

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı, 18 Nisan 2022 Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu'nda oynanacak.

Hakem Mustafa Kürşat Filiz'in yöneteceği karşılaşma, BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu maçı şifreli olarak izleyebilecek.

Yeni Malatyaspor, geçen hafta sahasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup olarak ligin bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk ekip olmuştu.

GS - Yeni Malatyaspor bilet fiyatları