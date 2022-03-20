Gaziantep FK - Galatasaray - CANLI SKOR

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

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1' Maç başladı.

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanına konuk oluyor.

Gaziantep'in stadında saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Karşılaşmada Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Yusuf Bozdoğan yapıyor. Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Papy, Caulker, Tosca, Sagal, Doğan, Recep, Maxim, Joao, Muhammet

Galatasaray: Muslera, Semih, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Emre, Kerem, Gomis