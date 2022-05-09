1. Lig'de puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de birbirinden kritik 9 maç oynandı. Play-offların son bileti için mücadele zirve yaptı. Ateş hattı ise zorlu 90 dakikalara sahne oldu.

Spor Toto 1. Lig'de 34. hafta maçları aynı saatte oynandı. Tam 9 maçın oynandığı 16.00 seansında playoff hattı 1 takım hariç kesinleşirken, küme düşme hattındaki heyecan ise son 2 haftaya taşındı.

Play-off hattında Ümraniyespor, İstanbulspor ve BB Erzurumspor yerlerini kesinleştirdi. Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü ise geçen hafta Süper Lig'e yükselmeyi garantilemişti.





Bursaspor, Ümraniye'yi yendi

1. Lig'de Tuzlaspor ile Eyüpspor arasındaki mücadele playoff hattının son koltuğu için yapılan maçta gülen taraf 7. sıradaki Tuzlaspor oldu. Tuzlaspor, 3-2 kazanarak 6. sıradaki Eyüpspor ile arasındaki farkı 2'ye düşürdü.

Play-off için mücadele eden Samsunspor, Boluspor'a 2-1 mağlup olarak Eyüpspor ile arasındaki puan farkını 1'e indirme fırsatını kaçırdı. Boluspor ise bu galibiyetle birlikte 1. Lig'de kalmayı hemen hemen garantilemiş oldu.

Bursaspor ise geçen hafta şampiyon olan Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar, 90+4. dakikada Uğur Kaan'ın attığı golle kazandı. Bursaspor puanını 41 yükseltti. Kümede kalma hattıyla arasındaki farkı 1'e indirdi.

İşte toplu sonuçlar:

Balıkesirspor 1-5 Bandırmaspor

Boluspor 2-1 Samsunspor

Bursaspor 3-2 Ümraniyespor

Denizlispor 2-1 Menemenspor

Gençlerbirliği 2-1 BB Erzurumspor

İstanbulspor 1-1 Adanaspor

Keçiörengücü 2-1 Manisa FK

Kocaelispor 2-2 Altınordu

Tuzlaspor 3-2 Eyüpspor

Puan durumu