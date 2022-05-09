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    1. Lig'de puan durumu

    1. Lig'de puan durumu

    Spor Toto 1. Lig'de birbirinden kritik 9 maç oynandı. Play-offların son bileti için mücadele zirve yaptı. Ateş hattı ise zorlu 90 dakikalara sahne oldu.
    • 09.05.2022 - 16:26
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 16:58
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    Spor Toto 1. Lig'de 34. hafta maçları aynı saatte oynandı. Tam 9 maçın oynandığı 16.00 seansında playoff hattı 1 takım hariç kesinleşirken, küme düşme hattındaki heyecan ise son 2 haftaya taşındı.

    Play-off hattında Ümraniyespor, İstanbulspor ve BB Erzurumspor yerlerini kesinleştirdi. Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü ise geçen hafta Süper Lig'e yükselmeyi garantilemişti.

    1. Lig de puan durumu #1

    Bursaspor, Ümraniye'yi yendi

    1. Lig'de Tuzlaspor ile Eyüpspor arasındaki mücadele playoff hattının son koltuğu için yapılan maçta gülen taraf 7. sıradaki Tuzlaspor oldu. Tuzlaspor, 3-2 kazanarak 6. sıradaki Eyüpspor ile arasındaki farkı 2'ye düşürdü.

    Play-off için mücadele eden Samsunspor, Boluspor'a 2-1 mağlup olarak Eyüpspor ile arasındaki puan farkını 1'e indirme fırsatını kaçırdı. Boluspor ise bu galibiyetle birlikte 1. Lig'de kalmayı hemen hemen garantilemiş oldu.

    Bursaspor ise geçen hafta şampiyon olan Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar, 90+4. dakikada Uğur Kaan'ın attığı golle kazandı. Bursaspor puanını 41 yükseltti. Kümede kalma hattıyla arasındaki farkı 1'e indirdi.

    İşte toplu sonuçlar:

    Balıkesirspor 1-5 Bandırmaspor

    Boluspor 2-1 Samsunspor

    Bursaspor 3-2 Ümraniyespor

    Denizlispor 2-1 Menemenspor

    Gençlerbirliği 2-1 BB Erzurumspor

    İstanbulspor 1-1 Adanaspor

    Keçiörengücü 2-1 Manisa FK

    Kocaelispor 2-2 Altınordu

    Tuzlaspor 3-2 Eyüpspor

    Puan durumu

    1. Lig de puan durumu #2

    1. Lig de puan durumu #3


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