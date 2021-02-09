Fenerbahçe-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor.

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşılaşacak.

Ülker Stadı'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak.

Kupaya 4. turdan katılan Fenerbahçe, sırasıyla Sivas Belediyespor, Karacabey Belediyespor ve Kasımpaşa'yı mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

Başakşehir ise kupaya bu sezon 5. turdan dahil olurken Turgutluspor ve Tuzlaspor'u saf dışı bırakmayı başardı.

Başakşehir'de tedavileri devam eden Edin Visca, Nacer Chadli, Rafael, Mehmet Topal ve Danijel Aleksic bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte ayrıca uzun süreli sakatlıkları bulunan Junior Caiçara ve Bolingoli de diğer eksik isimler.

Fenerbahçe, Başakşehir karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci oynayamayacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Harun Tekin, Gökhan Gönül, Tisserand, Szalai, Novak, Ozan, Mert Hakan, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, Thiam, Cisse.

Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Azubuike, Ndayishimiye, Giuliano, Junior Fernandes, Gulbrandsen, Crivelli