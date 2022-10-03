Süper Lig'de 8. haftanın puan durumu

Süper Lig'de 7. haftanın tüm maçları tamamlanırken ligin kaliteli takımlarından Başakşehir, averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Süper Lig'de 8. hafta sona erdi. Birbirinden mücadeleci maçların oynandığı ligimizde 9. haftaya lider olarak giren 17 puanla Başakşehir oldu.

İstanbul ekibini aynı puanla Adana Demirspor, Konyaspor ve Galatasaray takip ederken sırasıyla Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe zirveyi yakından takip eden takımlar arasında yer alıyor.

Sivasspor küme düşme hattında

Düşme hattında ise Ümraniyespor, Hatayspor, Sivasspor ve Ankaragücü yer alıyor. Ligimizde üst sıralara alışık olan Sivasspor'un kötü gidişatı ise futbolseverleri şaşırtıyor.

İşte 8. hafta sonunda oluşan puan durumu ve 9. haftada yapılacak müsabakalar...