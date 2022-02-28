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Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 27. hafta kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 28.02.2022 - 08:56
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Maçı beIN Sports 1 naklen yayınlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Aabid, Fall, Hajradinovic, Ahmet Emin Engin, Umut Bozok
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Szalai, Çağtay, Ozan, Crespo, Osayi-Samuel, Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun