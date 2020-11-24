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    Radamel Falcao'nun tedavisine devam edildi

    Galatasaray Kulübü, Kayserispor maçında forma giyemeyen Radamel Falcao'nun sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2020 - 15:21
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    Radamel Falcao'nun tedavisine devam edildi

    Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kayserispor'u ağırlayan Galatasaray, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak zirve yarışında yara almıştı.

    Ara vermeden Rizespor maçı hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılarda, Radamel Falcao yine antrenmana katılmadı.

    Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

    Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki idmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

    Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Ardından ilk olarak hedefsiz, daha sonra da hedefli pas oyunları gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı.

    Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    TEDAVİSİNE DEVAM EDİLDİ

    Öte yandan Radamel Falcao’nun tedavisine devam edildi. Sarı kırmızılılar, Rizespor maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

    Radamel Falcao nun tedavisine devam edildi #1

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