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    Galatasaray - Gaziantep FK maçının ilk 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 11. hafta maçında bugün Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2021 - 17:47
    • Güncelleme : 31.10.2021 - 18:39
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    Galatasaray - Gaziantep FK maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

    Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

    Karşılaşma beIN Sports’tan naklen yayınlanacak.

    Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 17 puan topladı.

    Ligde oynadığı maçların 3'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden Gaziantep FK'nın ise 12 puanı bulunuyor.

    İLK 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Barış Alper, Morutan, Kerem, Halil

    Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Caulker, Djilobodji, Toşça, Ertuğrul, Doğan, Maxim, Merkel, Dicko, Muhammet

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