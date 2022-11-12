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    Fenerbahçe - Giresunspor maçının ilk 11’leri

    Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor'u konuk edecek.
    • 12.11.2022 - 16:03
    • Güncelleme : 12.11.2022 - 16:52
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    Fenerbahçe - Giresunspor maçının ilk 11’leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'u ağırlayacak.

    Kadıköy'de oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports'tan yayınlanacak.

    İlk 11’ler

    Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Rossi, İrfan Can, Valencia, Pedro

    Giresunspor: Onurcan, Görkem, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Sergio, Kuwas, Borja, Bajic


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