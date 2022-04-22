- Haberler
- Futbol Haberleri
- Rizespor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Rizespor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
- 22.04.2022 - 19:38
- Güncelleme : 22.04.2022 - 20:27
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Rizespor'a konuk olacak.
Rize'nin stadında oynanacak haftanın açılış müsabakası, saat 20.30'da başlayacak.
Ligde oynadığı son 9 karşılaşmada 8 galibiyet alan Fenerbahçe, haftaya 62 puanla ikinci sırada girdi. Sarı-lacivertli takım, Rizespor'u mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor.
Süper Lig'de 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 mağlubiyet sonucunda 30 puan toplayan Rizespor ise averajla 18. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe, 4-0 kazanmıştı.
İlk 11'ler
Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Holmen, Eren Albayrak, Baiano, Sabo, Boyd, Alper Potuk, Bolasie, Pohjanpalo
Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Min Jae, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Mert Hakan, İrfan Can, Zajc, Rossi, Serdar Dursun