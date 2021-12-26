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    Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2021 - 17:54
    • Güncelleme : 26.12.2021 - 18:48
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    Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

    Fenerbahçe Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlayacak.

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Berke, Novak, Kim Min-Jae, Szalai, Osayi, Crespo, Sosa, Mert Hakan, Mesut Özil, İrfan Can, Serdar Dursun

    Yeni Malatyaspor: Ertaç, Sadık, Wallace, Semih, Mustafa, Ndong, Aabid, Haddadi, Adem, Mounir, Tetteh.

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