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Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
- Haber Merkezi
- 26.12.2021 - 17:54
- Güncelleme : 26.12.2021 - 18:48
Fenerbahçe, Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
Fenerbahçe Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlayacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Berke, Novak, Kim Min-Jae, Szalai, Osayi, Crespo, Sosa, Mert Hakan, Mesut Özil, İrfan Can, Serdar Dursun
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Sadık, Wallace, Semih, Mustafa, Ndong, Aabid, Haddadi, Adem, Mounir, Tetteh.