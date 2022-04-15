46 yıl ardından! Giresunspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

46 yıl ardından! Giresunspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Peki Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

Spor Toto Süper Lig 33. haftasında mücadeleler devam ediyor.

Ligde 50 puan sahibi olan siyah-beyazlılar, Giresunspor sahasında yeşil-beyazlı takım ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Ali Ögel ve Süleyman Özay yapacak.

46 yıl sonra Giresun’da bir lig maçında karşılaşacak olan iki takım en son 24 Ekim 1976’da Giresun Atatürk Stadı'nda karşılaşmış ve o karşılaşmadan Beşiktaş 1-0 galip ayrılmıştı.

Futbol severler ise tuttukları takımların maçını kaçırmamak adına tarih ve saat bilgisini araştırıyor.

Peki BJK-GZT Giresunspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte Beşiktaş Giresunspor karşılaşmasının detayları...

Beşiktaş-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 33.haftasındaki Giresunspor- Beşiktaş maçı 17 Nisan 2022 Pazar günü Çotanak Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak.

Mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.