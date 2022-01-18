Fatih Karagümrük - Beşiktaş - CANLI SKOR

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ün konuğu oluyor.

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39' Gol... Fatih Karagümrük 0-1 Beşiktaş (Batshuayi)

37' Beşiktaş penaltı kazandı.

19' Beşiktaş tehlikeli geldi. Emre Mor deparla gelip topu uzaklaştırdı.

15' Karagümrük'te Caner Erkin, sol kanattan ortaladı ancak kötü orta doğrudan kaleci Ersin Destanoglu'nda kaldı.

9' Beşiktaş şu dakikalarda biraz daha baskılı ancak istediği pozisyonları henüz bulmuş değil.

3' Kullanılan köşe vuruşunu savunma uzaklaştırdı, dönen topu sol kanatta alan Larin ortasını kale önüne yaptı, iyi yükselen Michy Batshuayi kafayı vurdu ancak kaleci Emiliano Viviano topu kurtardı. Pozisyon sonrası ofsayt bayrağı da havaya kalktı.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını Halil Umut Meler yönetiyor. Mücadele akşam saat 20.00'da başladı ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Balkovec, Adnan Uğur, Jimmy Durmaz, Bistrovic, Emre Mor, Karamoh, Borini

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Oğuzhan, Larin, Batshuayi