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    Beşiktaş, Bilal Ceylan ile anlaştı

    Beşiktaş, Bilal Ceylan ile anlaştı

    Beşiktaş, Eskişehirspor'un 17 yaşındaki genç yeteneği Bilal Ceylan'ı renklerine bağladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.01.2021 - 22:12
    • Güncelleme : 23.01.2021 - 23:19
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    Ara transfer döneminde Beşiktaş, geleceğe de yatırım yapıyor. Siyah beyazlı kulüp, Eskişehirspor'da oynayan 17 yaşındaki defans Bilal Ceylan'ı transfer etti.

    4.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

    Genç yetenek ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş, 3 milyon 300 bin TL bonservis bedelini sezon sonuna kadar 3 taksitle ödeyecek.

    Beşiktaş, Bilal Ceylan ile anlaştı #1

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