Beşiktaş, Bilal Ceylan ile anlaştı

Beşiktaş, Eskişehirspor'un 17 yaşındaki genç yeteneği Bilal Ceylan'ı renklerine bağladı.

Ara transfer döneminde Beşiktaş, geleceğe de yatırım yapıyor. Siyah beyazlı kulüp, Eskişehirspor'da oynayan 17 yaşındaki defans Bilal Ceylan'ı transfer etti.

4.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Genç yetenek ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş, 3 milyon 300 bin TL bonservis bedelini sezon sonuna kadar 3 taksitle ödeyecek.