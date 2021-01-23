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Beşiktaş, Bilal Ceylan ile anlaştı
Beşiktaş, Eskişehirspor'un 17 yaşındaki genç yeteneği Bilal Ceylan'ı renklerine bağladı.
- Haber Merkezi
- 23.01.2021 - 22:12
- Güncelleme : 23.01.2021 - 23:19
Ara transfer döneminde Beşiktaş, geleceğe de yatırım yapıyor. Siyah beyazlı kulüp, Eskişehirspor'da oynayan 17 yaşındaki defans Bilal Ceylan'ı transfer etti.
4.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Genç yetenek ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş, 3 milyon 300 bin TL bonservis bedelini sezon sonuna kadar 3 taksitle ödeyecek.