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    Beşiktaş kalesini gole kapatamıyor

    Beşiktaş kalesini gole kapatamıyor

    Süper Lig'in 7.haftasında Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sezon savunmada sıkıntılar yaşayan Beşiktaş kalesinde 10 gol gördü.
    • 17.09.2022 - 22:46
    • Güncelleme : 17.09.2022 - 22:50
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    Süper Lig'de 7. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor'a konuk oldu. Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

    Maçta konuşulan olay ise Ersin Destanoğlu'nun performansı oldu.

    Önce kendi kalesine gol attı

    Maçın 26.dakikasında İstanbulspor, Ersin Destanoğlu'nun kendi kalesine attığı gol ile durumu 1-1'e getirdi. Sol kanatta topla buluşan Emir Kaan, uzak mesafeden çok sert vurdu, Ersin'e çarpan top ağlara gitti.

    Beşiktaş kalesini gole kapatamıyor #1

    Sonra frikikten gol yedi

    87.dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Ali Yaşar, topu doğrudan ağlarla buluşturdu ve takımına beraberliğe getirdi.

    Beşiktaş kalesini gole kapatamıyor #2

    En çok gol yiyen 4.takım Beşiktaş

    Beşiktaş bu sezon çıktığı 7 maçta kalesinde 10 gol görerek ligde en çok gol gören 4.takım konumunda bulunuyor. Kalelerine 15 isabetli şut atılan Beşiktaş, kalecileri Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin 10 gole engel olamadı.

    Beşiktaş kalesini gole kapatamıyor #3

    Son 6 isabetli şutun hepsi gol oldu

    Siyah-beyazlıların kalesine gelen son 6 isabetli şutun hepsi golle sonuçlandı.

    Beşiktaş kalesini gole kapatamıyor #4

    Yardımcı antrenör Murray'de kaleden memnun değil

    Murray, "Bu performans bizi memnun etmedi. Dünyanın neresine giderseniz gidin, bu performans 3 puan için yeterli olmaz. Yüzde 80 performans bile yetmez. Bu performansı artırmak lazım. Rakip 2 şut çekti, 2 gol oldu. Daha iyi olmamız gerekiyor, daha iyi olacağız." dedi.


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