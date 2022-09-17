Beşiktaş kalesini gole kapatamıyor

Süper Lig'in 7.haftasında Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sezon savunmada sıkıntılar yaşayan Beşiktaş kalesinde 10 gol gördü.

Süper Lig'de 7. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor'a konuk oldu. Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Maçta konuşulan olay ise Ersin Destanoğlu'nun performansı oldu.

Önce kendi kalesine gol attı

Maçın 26.dakikasında İstanbulspor, Ersin Destanoğlu'nun kendi kalesine attığı gol ile durumu 1-1'e getirdi. Sol kanatta topla buluşan Emir Kaan, uzak mesafeden çok sert vurdu, Ersin'e çarpan top ağlara gitti.

Sonra frikikten gol yedi

87.dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Ali Yaşar, topu doğrudan ağlarla buluşturdu ve takımına beraberliğe getirdi.

En çok gol yiyen 4.takım Beşiktaş

Beşiktaş bu sezon çıktığı 7 maçta kalesinde 10 gol görerek ligde en çok gol gören 4.takım konumunda bulunuyor. Kalelerine 15 isabetli şut atılan Beşiktaş, kalecileri Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin 10 gole engel olamadı.

Son 6 isabetli şutun hepsi gol oldu

Siyah-beyazlıların kalesine gelen son 6 isabetli şutun hepsi golle sonuçlandı.

Yardımcı antrenör Murray'de kaleden memnun değil

Murray, "Bu performans bizi memnun etmedi. Dünyanın neresine giderseniz gidin, bu performans 3 puan için yeterli olmaz. Yüzde 80 performans bile yetmez. Bu performansı artırmak lazım. Rakip 2 şut çekti, 2 gol oldu. Daha iyi olmamız gerekiyor, daha iyi olacağız." dedi.