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Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.
- Haber Merkezi
- 29.04.2022 - 09:12
Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Ligde oynadığı son 10 maçta 1 beraberlik ve 9 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, rakibini de yenerek hem seriyi sürdürmeyi hem de lig ikinciliğini korumayı hedefliyor.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe 65 puanla ikinci sırada haftaya giriyor.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Tisserand, Ferdi, Gustavo, Zajc, İrfan, Mert Hakan, Rossi, Serdar
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Tosça, Kitsiou, Furkan, Doğan, Maxim, Sagal, Figueriedo, Muhammet