Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.



Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde oynadığı son 10 maçta 1 beraberlik ve 9 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, rakibini de yenerek hem seriyi sürdürmeyi hem de lig ikinciliğini korumayı hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe 65 puanla ikinci sırada haftaya giriyor.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Tisserand, Ferdi, Gustavo, Zajc, İrfan, Mert Hakan, Rossi, Serdar

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Tosça, Kitsiou, Furkan, Doğan, Maxim, Sagal, Figueriedo, Muhammet