Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. hafta maçında Gaziantep FK ile evinde karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İsmail Kartal ile birlikte yeniden çıkışa geçen Fenerbahçe, 10 maçlık kaybetmezlik serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

İkinci sıraya kadar yerleşen ve iyi bir seri yakalayan Fenerbahçe, eski teknik direktörü Erol Bulut'un takımı ile karşı karşıya gelecek.

Matematiksel olarak hala küme düşme hattında yer alan Gaziantep'te işler istenildiği gibi gitmiyor.

Fenerbahçe'de moraller yerinde olurken, Gaziantep'te ise futbolcular teknik direktör Erol Bulut'tan şikayetçi olduklarını yönetime bildirdi.

Erol Bulut'la idmanların kaliteli geçmediğini söyleyen futbolculardan bazıları ayrılmak istediğini belirtti.

Bu gelişmelerin akabinde Fenerbahçe maçının nasıl geçeceği merak konusu olurken, karşılaşmanın detayları gündeme getirildi.

Taraftarlar, "Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bugün sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde oynadığı son 10 maçta 1 beraberlik ve 9 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, rakibini de yenerek hem seriyi sürdürmeyi hem de lig ikinciliğini korumayı hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe 65 puanla ikinci sırada haftaya giriyor.