Beşiktaş-Trabzonspor maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 12. haftasında bugün Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u konuk edecek.

Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Beşiktaş'ın stadında oynanacak karşılaşmayı Erkan Özdamar, yardımcıları İbrahim Çağlar Uyarcan ve Erdinç Sezertam ile yönetecek.

Mücadele Beın Sports'tan canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ, TARAFTARINA İYİ BİR GALİBİYET SUNMAK İSTİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 4-0 yenilerek gruptan çıkma şansını kaybeden siyah beyazlı ekip, ligde bir çıkış yakalamayı hedefliyor.

Galatasaray derbisinden sonra Trabzonspor'u da yenmek isteyen Beşiktaş hem liderle arasındaki puanı azaltıp hem de taraftarına iyi bir galibiyet sunmak istiyor.

TRABZONSPOR DA YAKALADIĞI RÜZGARI KAYBETMEK İSTEMİYOR

Trabzonspor ise Beşiktaş karşısında alınacak galibiyetle, yakaladığı rüzgarı sürdürerek, liderlik avantajını korumayı amaçlıyor.

Beşiktaş'ta derbi öncesi Michy Batshuayi ile Can Bozdoğan'ın sakatlıkları devam ediyor. Bordo mavililerde ise sezonu kapattığı belirtilen Gervinho ve Peres ile, cezalı Edgar Ie bu maçta forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Josef, Alex Teixeira, Pjanic, Ghezzal, Larin, Güven Yalçın

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Vitor Hugo, Trondsen, Berat, Marek Hamsik, A. Ömür, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny