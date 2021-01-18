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Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı
Süper Lig'de 19. haftanın sonunda derbide kazanan Beşiktaş liderliği yine bırakmazken Fenerbahçe de averajla 2. sırada yer aldı. Siyah-beyazlılara kaybeden Galatasaray ise haftayı 4. sırada kapattı.
- Haber Merkezi
- 18.01.2021 - 20:59
Süper Lig'in 19. haftası bugün oynanan maçların ardından tamamlandı.
Zirve yarışında Beşiktaş'a derbide 2-0 kaybeden Galatasaray ağır yara alırken lider Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde kaldı.
Derbiden galip ayrılan siyah-beyazlılar, averajla liderliğini sürdürürken Ankaragücü'nü yenen Fenerbahçe de 38 puanla lider Beşiktaş'la aynı puanda olsa da averajla ikinci sırada yer aldı.
Sumudica'nın görevine son verilmesinin ardından Gaziantep FK da çıktığı ilk lig maçından 3 puanla döndü. Kayserispor'u 2-1 yenen Güneydoğu ekibi 3. sırada kendisine yer buldu.
Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan Trabzonspor ise haftayı 27 puanla 8. sırada kapattı.
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