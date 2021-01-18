Haberler

Futbol Haberleri

Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı

Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı

Süper Lig'de 19. haftanın sonunda derbide kazanan Beşiktaş liderliği yine bırakmazken Fenerbahçe de averajla 2. sırada yer aldı. Siyah-beyazlılara kaybeden Galatasaray ise haftayı 4. sırada kapattı.