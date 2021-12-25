Galatasaray-Antalyaspor - CANLI SKOR

Süper Lig'de zor günler geçiren Galatasaray, evinde Antalyaspor'u ağırlıyor.

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

52' Gol... Galatasaray 2-0 Antalyaspor (Kerem)

48' Ceza sahasında yaşanan karambolde Amilton'un indirdiği topla ceza sahasının sağ çaprazında buluşan Mukairu'nun dönerek yaptığı vuruş uzak direğin yanından dışarıya gitti.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Galatasaray 1-0 Antalyaspor

45+1 Gol... Galatasaray 1-0 Antalyaspor (Feghouli)

39' Sağ çaprazdan ceza sahası yayına doğru sokulan Feghouli, yay içindeki Halil'i gördü. Halil topu soluna çekip uzak köşeye doğru ayak içi bir vuruş yaptı. Top yandan dışarıya gitti.

34' Sol kanattan ceza sahasına sokulan Doğukan'ın ortasında seken topla sağ çaprazda Floranus buluştu. Floranus'un sert volesinde İsmail topu iki hamlede kontrol etti.

30' Oğulcan'ın şık pasıyla sağ kanatta hareketlenen Feghouli'nin ortasında ön direkte Mohamed uçarak kafayı vurdu. Top yandan dışarıya gitti.

23' Hızlı gelişen Galatasaray atağında Feghouli'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Mohamed, ceza sahasının sol çaprazında uygun durumda olan Van Aanholt'u gördü. Van Aanholt, bu topu göğsüyle kontrol ettikten sonra sağ ayağı ile vuruşunu yaptı. Top üstten dışarıya gitti.

18' Sağ kanattan Freddy'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken top ceza sahası dışındaki Güray'ın önüne geldi. Güray'ın sol çaprazdan şutu isabetli olmadı ve yandan auta gitti.

14' Hızlı gelişen Antalyaspor atağında Bünyamin'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Doğukan'ın yerden ön direğe kestiği topu Nelsson son anda kesti.

12' Aytaç'ın pasıyla sağ kanatta hareketlenen Feghouli'nin ön direğe kestiği topa gerilerden elen Kerem kafayı vurdu. Top direğin az farkla üzerinden dışarıya gitti.

10' Naldo'nun hatası sonrası ceza sahasının solunda topla buluşan Mohamed topu sol çaprazdaki Kerem'e çıkarttı. Kerem vuruş şansı ararken savunmadan seken top Feghouli'nin önünde kaldı. Feghouli'nin yay için sol ayağı ile çektiği şutta top üstten dışarıya gitti.

8' Sağ kanattan Van Aanholt'un kullandığı köşe vuruşunda kaleye yönelen topu Boffin çift yumrukla uzaklaştırdı.

5' Sol kanatta topu kapan Kerem, ceza sahası yayının hemen gerisindeki Mohamed'i gördü. Mohamed, sağ ayak içiyle uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı. Boffin, soluna iyi uzanarak golü önledi.

3' Doğukan topla beraber ceza sahası yayına doğru sokulup vuruşunu yaptı. Kaleci İsmail, üzerine gelen topu kontrol etti.

1' Maç başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Galatasaray Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetiyor.

Cezası devam eden Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçında saha kenarında yer alamayacak.

Karşılaşma saat 16.00'da başladı ve mücadeleyi beIN Sports naklen yayınlıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: İsmail, Oğulcan, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Aytaç, Feghouli, Halil, Kerem, Mohamed

Antalyaspor: Boffin, Floranus, Naldo, Doğukan, Güray, Mukairu, Kudriashov, Fredy, Amilton, Bünyamin, Veysel