8 Aralık 2021 Çarşamba maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

8 Aralık 2021 Çarşamba maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

11:45 Melbourne City - Perth Glory Avustralya A Ligi Bein Sports 2, Bilyoner TV

13:00 Daejeon Citizen - Gangwon Güney Kore K-League Bilyoner TV

17:00 Manchester Utd - Young Boys UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv Exxen

18:00 Salzburg - Sevilla UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

19:00 Rijeka - Osijek Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV

19:00 NK Celje - O. Ljubljana Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV

20:45 Juventus - Malmö UEFA Şampiyonlar Ligi CBC Sport Exxen

20:45 Zenit - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

20:45 Servette - Wolfsburg UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi DAZN Youtube

20:45 Zhytlobud - PSG UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi DAZN Youtube

22:45 Livingston - Hibernian İskoçya Premier Lig Bilyoner TV

22:45 Milton Keynes - Plymouth İngiltere EFL League 1 Bein Sports 2

23:00 Atalanta - Villarreal UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

23:00 Bayern Münih - Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi CBC Sport, Exxen

23:00 Benfica - Dinamo Kiev UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

23:00 Manchester United - Young Boys UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

23:00 Salzburg - Sevilla UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

23:00 Wolfsburg - Lille UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

23:00 Chelsea - Juventus UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi DAZN Youtube