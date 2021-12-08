- Haberler
- Futbol Haberleri
- 8 Aralık 2021 Çarşamba maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
8 Aralık 2021 Çarşamba maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
- Haber Merkezi
- 08.12.2021 - 10:17
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
- 11:45 Melbourne City - Perth Glory Avustralya A Ligi Bein Sports 2, Bilyoner TV
- 13:00 Daejeon Citizen - Gangwon Güney Kore K-League Bilyoner TV
- 17:00 Manchester Utd - Young Boys UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv Exxen
- 18:00 Salzburg - Sevilla UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
- 19:00 Rijeka - Osijek Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV
- 19:00 NK Celje - O. Ljubljana Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
- 20:45 Juventus - Malmö UEFA Şampiyonlar Ligi CBC Sport Exxen
- 20:45 Zenit - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 20:45 Servette - Wolfsburg UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi DAZN Youtube
- 20:45 Zhytlobud - PSG UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi DAZN Youtube
- 22:45 Livingston - Hibernian İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
- 22:45 Milton Keynes - Plymouth İngiltere EFL League 1 Bein Sports 2
- 23:00 Atalanta - Villarreal UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 23:00 Bayern Münih - Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi CBC Sport, Exxen
- 23:00 Benfica - Dinamo Kiev UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 23:00 Manchester United - Young Boys UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 23:00 Salzburg - Sevilla UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 23:00 Wolfsburg - Lille UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 23:00 Chelsea - Juventus UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi DAZN Youtube
- 23:00 Breidablik - Real Madrid UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi DAZN Youtube