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Sivasspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Sivasspor deplasmanına çıkıyor.
- Haber Merkezi
- 26.02.2022 - 18:07
Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak.
Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçını beIN Sports canlı olarak yayınlayacak.
Ligde geçen hafta Altay'ı 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 41 puanla 6. sırada bulunuyor. Yaptığı 26 maçta 34 puan toplayan Demir Grup Sivasspor ise 12. sırada yer alıyor.
İLK 11'LER
Sivasspor: Muammer, Caner, Goutas, Camara, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Henrique, Erdoğan, Yatabare
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Necip, Atiba, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Batshuayi