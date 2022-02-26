Sivasspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Sivasspor deplasmanına çıkıyor.

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçını beIN Sports canlı olarak yayınlayacak.

Ligde geçen hafta Altay'ı 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 41 puanla 6. sırada bulunuyor. Yaptığı 26 maçta 34 puan toplayan Demir Grup Sivasspor ise 12. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Sivasspor: Muammer, Caner, Goutas, Camara, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Henrique, Erdoğan, Yatabare

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Necip, Atiba, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Batshuayi