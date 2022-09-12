Beşiktaş - Başakşehir - CANLI SKOR

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, evinde Başakşehir'i ağırlıyor.

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19' Arthur Masuaku'nun kullandığı köşe vuruşuna Gedson gelişine vurdu top yandan az farkla auta gitti.

13' Beşiktaş penaltı bekledi. Arthur Masuaku'nun soldan içeriye ortaladığı topta ceza sahası içinde Duarte topu uzaklaştırdı. Beşiktaşlılar oyuncunun elle oynadığını iddia etse de hakem oralı olmadı.

11' Sağdan Gedson'un kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Wout Weghorst kafayı vurdu ama Mahmut topu çizgi üzerinde çıkarttı.

9' NET FIRSAT KAÇTI! Başakşehir'in çıkarken kaptırdığı topta meşin yuvarlağı önünde bulan N'koudou sol çaprazdan karşı karşıya vuruşunu yaptı ama top üstten auta gitti.

5' Başakşehir'de Mounir Chouiar, sol kanattan tehlike yaratmak istedi ancak Berkay Vardar araya girdi.

2' Beşiktaş'ta Salih Uçan ceza sahası dışından şansını denedi ama top üstten auta gitti.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlıyor.

Ligde yenilgisi bulunmayan iki takımın mücadelesinde hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

Bu mücadele öncesinde Beşiktaş 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puana sahipken, 4. haftayı bay geçen Başakşehir'in 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puanı bulunuyor.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Emre, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Necip, Gedson, Salih, N'Koudou, Muleka, Weghorst

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lucas Lima, Biglia, Mounir, Berkay, Mahmut, Serdar, Okaka