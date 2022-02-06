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Alanyaspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 06.02.2022 - 14:43
- Güncelleme : 06.02.2022 - 15:04
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında pazar günü deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.
Alanya'nın stadında oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports 1 naklen yayınlayacak.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona; Juanfran, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Borja; Novais; Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu, Emre Akbaba, Candeias; Wilson Eduardo
Galatasaray: Pena, Van Aanholt, Marcao, Nelsson, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Babel