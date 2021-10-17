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    Galatasaray - Konyaspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2021 - 14:44
    • Güncelleme : 17.10.2021 - 15:05
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    Galatasaray - Konyaspor maçının ilk 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'u konuk edecek.

    Nef Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

    Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 14 puan topladı.

    Ligde mağlubiyeti olmayan Konyaspor ise 3 galibiyet ve 5 beraberlik sonucunda 14 puan elde etti.

    İLK 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Mostafa, Halil

    Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Rahmanovic, Hadziahmetovic, Oğulcan, Endri, Bytyqi, Serdar

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