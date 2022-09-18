Petrol
91.57
0.78%
Euro
18.2838
0.10%
Dolar
18.2556
-0.05%
Altın
983.62
0.58%
Borsa
3377
0.00%
Bitcoin
365.111
-1.52%
BTXN Coin
7.65
-5.32%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C
    Fenerbahçe Alanyaspor'u 5 golle mağlup etti

    Fenerbahçe Alanyaspor'u 5 golle mağlup etti

    Süper Lig'in 7.haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u 5-0 yendi.
    • 18.09.2022 - 21:58
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 22:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'de 7. hafta maçında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u konuk etti. Son olarak Avrupa'da Rennes ile deplasmanda 2-2 berabere kalan, ligde 5 maçta 10 puan toplayan Sarı-lacivertliler, Alanyaspor'a karşı galibiyet için sahaya çıktı.

    Rossi'nin golüyle Fenerbahçe hızlı başladı

    Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, 5.dakikada Rossi'nin golüyle öne geçti. Alanyaspor'da Leroy Fer'in kaptırdığı topta Miguel Crespo araya girdi ve Valencia'ya bıraktı. Savunmanın ayak koyduğu top Rossi'nin önünde kaldı. Onun düzgün vuruşu ağlarla buluştu ve sarı-lacivertliler 1-0 öne geçti.

    Fenerbahçe Alanyaspor u 5 golle mağlup etti #1

    Gustavo farkı 2'ye çıkardı

    Gollerine devam eden Fenerbahçe, 17.dakikada Gustavo Henrique ile farkı ikiye çıkardı. Fenerbahçe'nin soldan kullandığı köşe vuruşunda Arao ön direkte topu içeriye ortaladı. O bölgede Gustavo iyi bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Skor 2-0 oldu.

    Fenerbahçe Alanyaspor u 5 golle mağlup etti #2

    Pedro penaltıyı kaçırdı taraftar destekte bulundu

    Fenerbahçe'de Pedro, ceza sahasına girerken Fatih'in müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı-lacivertliler penaltı kazandı. Fenerbahçe'de Pedro'nun kullandığı penaltı atışını kaleci Runar Alex Runarsson kurtardı. Penaltıyı kaçırmasına rağmen taraftarlar Pedro tezahüratları yaptı.

    Crespo attı ilk yarı sona erdi

    Kaçan penaltı sonrası Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun golüyle farkı 3'e çıkardı. Emre'nin pasında Valencia'dan önce savunma araya girdi. Dönen topa gelişine vuran Mıguel Crespo güzel bir golle skoru 3-0'a getirdi. Bu golün ardından ilk yarı sona erdi.

    Fenerbahçe Alanyaspor u 5 golle mağlup etti #3

    Valencia skoru 4-0 yaptı

    70.dakikada Fenerbahçe, Enner Valencia'nın golüyle farkı 4'e çıkardı. İrfan'ın pasıyla solda topla buluşan Lincoln, yerden içeriye sert çevirdi. Valencia kale önünde düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 4-0 oldu.

    İrfan Can'dan şık gol

    76.dakikada Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin golüyle farkı 5'e çıkardı. Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Valencia, sağ çaprazdaki İrfan'ı düşündü. Onun sol ayağıyla yaptığı sert vuruş ağlarla buluştu. Sarı-lacivertliler skoru 5-0 yaptı.

    Kalan dakikalarda gol olmayınca Fenerbahçe, Alanyaspor'u 5-0 mağlup ederek milli ara öncesi haftayı galibiyetle noktaladı.

    Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligdeki puanını 13'e yükseltti. Maçtan mağlubiyetle ayrılan Alanyaspor ise 8 puanda kaldı.

    Fenerbahçe Alanyaspor u 5 golle mağlup etti #4

    Fenerbahçe Alanyaspor u 5 golle mağlup etti #5


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Vakanüvis, Yunanlıların toplumsal kültürünü yazdı
    Gündem

    Vakanüvis, Yunanlıların toplumsal kültürünü yazdı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin kol kola yürüdü
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin kol kola yürüdü

    Görüş Bildir