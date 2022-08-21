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    Beşiktaş - Fatih Karagümrük - CANLI SKOR

    Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
    • 21.08.2022 - 21:37
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 22:36
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    İlk yarı sonucu: Beşiktaş 2-0 Fatih Karagümrük

    34' Gol... Beşiktaş 2-0 Fatih Karagümrük (NKoudou)

    17' Gol... Beşiktaş 1-0 Fatih Karagümrük (Weghorst)

    8' Berkay'ın kullandığı kornerde Saiss topu indirdi, Weghorst kale ağzında vurdu, top direkten döndü.

    7' N'Koudou sol kanatta topla buluşup ceza alanına girmek istedi ancak Davide Biraschi topu kornere gönderdi.

    1' Maç başladı.

    Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.

    Beşiktaş'ın evinde 21.45'te başlayan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

    Kardeşler'in yardımcılığını Serkan Olguncan ve Hakan Yemişken yapıyor. Mücadele BeIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

    İlk 11'ler

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, Muleka, Nkoudou, Weghorst

    Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Shukurov, Ozdoev, Ahmed Musa, Borini, Levent Mercan, Diagne


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