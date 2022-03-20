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Fenerbahçe - Konyaspor maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 20.03.2022 - 08:49
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.
Fenerbahçe’nin stadında saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.
Süper Lig'de son haftalarda sergilediği performansla çıkışa geçen Fenerbahçe, 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.
Geride kalan 29 haftada hanesine 50 puan yazdıran sarı-lacivertli ekip, 3. sırada bulunuyor. Konyaspor ise 29 hafta sonunda 55 puanla ikinci sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Konyaspor 2-1 kazanmıştı.
MUHTEMEL 11’LER
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Min Jae Kim, Szalai, Crespo, Zajc, İrfan, Mesut, Rossi, Serdar
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Anicic, Guilherme, Soner, Oğulcan, Hadziahmetovic, Bytyqi, Rahmanovic, Cikalleshi