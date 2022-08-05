5 Ağustos Cuma 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

5 Ağustos Cuma 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

Futbol Azerbaycan Premier Ligi Kapaz - Zira takımları karşı karşıya geliyor. 05.08.2022 | Cuma günü saat 18:30 ile başlayacak müsabaka, CBC Sport aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Almanya Bundesliga 2 Greuther Fürth - Karlsruhe takımları karşı karşıya geliyor. 05.08.2022 | Cuma günü saat 19:30 ile başlayacak müsabaka, Tivibu Spor 2, Bein Sports 4 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Almanya Bundesliga 2 Sandhausen - F.Düsseldorf takımları karşı karşıya geliyor. 05.08.2022 | Cuma günü saat 19:30 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 2, Tivibu Spor 4 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Almanya Bundesliga 3 Duisburg - Rot Weiss Essen takımları karşı karşıya geliyor. 05.08.2022 | Cuma günü saat 20:00 ile başlayacak müsabaka, Almanya FF Youtube aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Spor Toto Süper Lig İstanbulspor - Trabzonspor takımları karşı karşıya geliyor. 05.08.2022 | Cuma günü saat 21:00 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 1 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Almanya Bundesliga E.Frankfurt - Bayern Münih takımları karşı karşıya geliyor. 05.08.2022 | Cuma günü saat 21:30 ile başlayacak müsabaka, Tivibu Spor 2, Bein Sports 4 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol İngiltere Premier Lig Crystal Palace - Arsenal takımları karşı karşıya geliyor. 05.08.2022 | Cuma günü saat 22:00 ile başlayacak müsabaka, İçtimai TV, Bein Sports 3 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Fransa Ligue 1 Lyon - Ajaccio takımları karşı karşıya geliyor. 05.08.2022 | Cuma günü saat 22:00 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 2 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Portekiz Liga NOS Benfica - Arouca takımları karşı karşıya geliyor. 05.08.2022 | Cuma günü saat 22:15 ile başlayacak müsabaka, S Sport Plus aracılığıyla naklen yayınlanacak.